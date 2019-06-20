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Bugün 18:02 TSİ- Spor

Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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(İHA)

Bugün 18:02 TSİ Ankara- Spor

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