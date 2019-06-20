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Bugün 19:13 TSİ- Spor

Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov, bugün İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, Sırp savunmacı ile son detayları görüşmek için masaya oturacak.
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Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Uzun süredir Roma’nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov ile dirsek temasında bulunan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyu bugün İstanbul’a getirdi. 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yılık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncuyla son pürüzleri konuşmak için masaya oturacak.

Roma ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu süre aldığı bu maçlarda 9 gol 2 de asistlik performansla oynadı.

(İHA)

Bugün 19:13 TSİ İstanbul- Spor

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