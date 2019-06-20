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Bugün 19:13 TSİ- Spor

Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada’da puan arayacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.
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Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde heyecan Türkiye’den Kanada’ya taşındı. Dünya karatesinin yıldız isimleri, rekor katılımla gerçekleşen İstanbul etabının ardından A Serisi’nde sezonun üçüncü etabında bu kez Montreal’de tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

79 ülkeden 760 karatecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın sporcuyla mücadele verecek. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

  • Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
  • KADINLAR
  • Ferdi Kata: Dilara Eltemur
  • Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
  • Kumite 55kg: Tuba Yakan
  • Kumite 61kg: Merve Çoban
  • Kumite 68kg: Eda Eltemur
  • Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras
  • ERKEKLER
  • Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
  • Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan
  • Kumite 67kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer
  • Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
  • Kumite 84kg: Uğur Aktaş
  • Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
  • Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
  • (İHA)

    • Bugün 19:13 TSİ İstanbul- Spor

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