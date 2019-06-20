Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada’da puan arayacak

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde heyecan Türkiye’den Kanada’ya taşındı. Dünya karatesinin yıldız isimleri, rekor katılımla gerçekleşen İstanbul etabının ardından A Serisi’nde sezonun üçüncü etabında bu kez Montreal’de tatamiye çıkacak.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
79 ülkeden 760 karatecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın sporcuyla mücadele verecek. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz