A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına İstanbul’da devam eden milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu’nda antrenman yaptı. Basına açık bölümde ay-yıldızlılar ısınma hareketleri ve koşu çalışması gerçekleştirdi.

Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)