A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi. A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligleri erken biten oyuncularımızla beraber 11 Mayıs’ta çalışmalarımıza başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Artık sonuna geldik. Bizler de çok heyecanlıyız. Oyuncularımız da çok heyecanlılar ve özenle bu turnuvayı bekliyorlar. Çalışmalarımız güzel geçti. Çok kuvvetli maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebildiğimiz maçlar oynadık. Sırbistan’da da iki Sırp takımıyla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekler hale geleceğiz. Turnuvaya sağlıklı şekilde girip devam edebilirsek, tek hedefimiz bizi Olimpiyatlara taşıyacak sonucu almak" şeklinde konuştu.
Bugün 19:13 TSİ- Spor
"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"
A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz