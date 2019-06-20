Bakan Akar, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran’da Brüksel’de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı.

(İHA)