Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunuldu, konuların 26 Haziran’da Brüksel’de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındı.
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Bakan Akar, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz