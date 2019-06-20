Üniversite kontenjanları belli oldu

Yükseköğretim Kurumundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, bu yılda ön lisansta 367 bin 541 ve lisans düzeyinde 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametre doğrultusunda uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarına 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans ve 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerine 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, bin 53 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunuyor.

Açıköğretim fakültelerinde ise 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanlarında yeni bir planlamaya geçildi. Bunda istihdam kadar yeni YÖK’ün başlatmış olduğu açıköğretim ile ilgili son dört senedir sürdürülen nitelik artırıcı düzenleme sürecinin devamına yönelik politikalar rol oynadı. Önümüzdeki yıldan itibaren açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha belirgin hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algının daha da üst düzeye çıkması bekleniyor. Bu yıl açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu.

YKS’YE BAŞVURAN ADAY SAYISINDA ARTIŞ

2018 yılında YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 iken, bu yıl YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 oldu. YKS’ye başvuran aday sayısında yıllar itibarıyla yaşanan bu artış yükseköğretime olan artan talebin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 954 bin 353 iken, bu yıl 983 bin 710 oldu. Son sınıf düzeyindeki bu artış lise öğrencisi mezun sayılarının ile ilgili olup, doğal bir seyir izlediği belirtildi. Bununla birlikte 2018 YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, bu sene bu aday sayısı 374 bin 806’ya geriledi. Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin sayısında artışın değil azalışın gözlemlenmesi, geçen sene uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini gösterdi.

TYT’DEN 200 VE ÜZERİ PUAN ALAN ADAYLAR GEÇEN YILKİ PUANLARINI KULLANABİLECEK

2018 YKS’de duyurulan ve ilk defa bu yıl uygulanacak olan TYT’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS’ye başvuru yapması şartıyla bu yılki TYT’ye girmeden 2018 puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında ise 13 bin 19 aday başvuru yapmış olup, sonraki yıllarda bu rakamda bir artış olacağının düşünüldüğü belirtildi. Üniversiteye giriş sisteminde ilk defa uygulanan bu yeni uygulama, planlamaya uygun bir şekilde olumlu sonuç üretmeye başlarken, sınav yığılmasını hafifletici olduğu kadar sınav stresini de azaltıcı bir faktör oldu.

YKS TERCİH KILAVUZUNDA GELECEĞİN MESLEKLERİ DE BULUNUYOR

Dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim gibi ana becerilerin önem kazandığı 21’inci yüzyılda YÖK tarafından YKS tercih kılavuzunda üniversitelerde geleceğin meslekleri olarak addedilen “Bilgi Güvenliği Teknolojisi”, “Yapay Zeka Mühendisliği”, “Yazılım Geliştirme”, “Dijital Medya ve Pazarlama”, “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi”, “Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon” gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verildi.

(Emin Kuvat/İHA)