Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku’yu Genelkurmay Karargahı’nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan görüşme gerçekleştirdi.
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Arnavutluk Genelkurmay Başkanı’ndan Orgeneral Güler’e ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz