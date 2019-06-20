Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, eski tümgeneral Mehmet Dişli ve eski korgeneral İlhan Talu’nun da olduğu 16 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)