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Bugün 19:19 TSİ- Asayiş

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu’nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu’nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Sıcakların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

(İHA)

Bugün 19:19 TSİ İstanbul- Asayiş

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