Yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi

Beykoz’da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar yürüttü.
Öte yandan bir vatandaş, yolda oluşan su birikintisinde minibüsüyle mahsur kaldı. Vatandaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtuldu. Minibüs ise iş makinesi tarafından sudan çekilerek çıkarıldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz