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Bugün 19:21 TSİ- Asayiş

DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda, örgüte yakın bir hukuk bürosunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu öğrenilen Kamile Kayır’ın da olduğu belirtildi.
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı terör örgütü DHKP/C’nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen, bir hukuk bürosunun Kağıthane’deki merkezine baskın düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘aranan teröristler’ listesinde ‘Gri’ kategoride bulunan örgütün sözde Türkiye sorumlusu “Derya” kod adlı Kamile Kayır ile 6 avukat Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan Kamile Kayır ile diğer şüpheliler Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

  • Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
  • (Sadık Kahraman/İHA)

    • Bugün 19:21 TSİ İstanbul- Asayiş

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