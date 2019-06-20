Güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır’da yürütülen terör operasyonlarının ardından Barış Akademisyenlerince yayınlanan ve tepkiyle karşılanan "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiriyi imzalayan Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında örgüt propagandası yapmaktan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen Arat Dink ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Arat Dink, “Bildiriyle ilgili tek pişmanlığım, son paragrafında bu şiddeti teşhir edeceğimizin taahhüdünde bulunmuşuz. Pişmanlığım bu taahhüdü yeterince yerine getirmemiş olmaktır” dedi.

Arat Dink’in ardından avukatları da savunmalarını yaptı ve Arat Dink’in dosyasının olayla ilişkin yargılanan diğer sanıklarla birleştirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların dosya birleştirme talebini reddetti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi isteyerek, duruşmayı erteledi.