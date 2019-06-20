Sokakları dans ederek temizliyor

Esenler Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor. Esenler sokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.

(İHA)