Esenler Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor. Esenler sokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
Bugün 19:22 TSİ- Asayiş
Sokakları dans ederek temizliyor
Esenler’de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz