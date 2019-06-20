Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, etrafa kaçışmaya başladı. Çoğu vatandaş saçaklar sığınırken, şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. İş yerine yetişmek isteyen vatandaşlar da çaresiz yağmur altında yürüdükten bir süre sonara koşmaya başladı.
BİSİKLETLE YAĞMUR ALTINDA SÜRDÜ
Yağmurun yağmasıyla bir anda boşalan Taksim Meydanı’nda bir vatandaş ise bisikletle seyretmeye başladı. Yağmur altında ıslanan vatandaşı diğer vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Metro merdivenlerinden ve asansörden bir anda meydana çıkan vatandaşlar ise yoğun yağış karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metro başında bekleyen seyyar şemsiye satıcılarından şemsiye alan vatandaşlar yollarına bu şekilde devam etti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz