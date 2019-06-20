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Fatih’te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi’nde iki katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken, evde mahsur kalan 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
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Yangın, saat 03.15 sularında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bir kişi ise, içeride mahsur kaldı. Alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı şahısı hastaneye kaldırdı. Yangın çıkan binada yapılan incelemede içeride bir kişinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptıkları çalışmalar sonrasında 69 yaşındaki Bülent Öztü’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Öztü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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