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İçişleri Bakanı Soylu: "Emeğimizi çaldırmamalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal Devlet Su İşleri Tesislerinde Trabzon Dernekleri Buluşmasına katıldı. Bakan Soylu, YSK kararıyla 23 Haziran günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi başta olmak üzere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Emeğimizi çaldırmamalıyız" mask
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"BENİM İŞİM HIRSIZ YAKALAMAK"

Bakan Soylu, 16 Haziran günü Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde katıldığı ortak canlı yayın öncesinde Küçükkaya ile İmamoğlu’nun yaptıkları görüşmeye değinerek, şunları söyledi,

"Geçen akşamki televizyon programında, tezgah yapıyorlar, numara yapıyorlar. Basıyor 3 dakika, ’Konuş Binali Bey.’ diyor. ’Konuş.’ 3 dakika... Tam bir tezgahçı. Eskiden tantanacılar vardı. İki kişi kavga ediyor gözüküp, üçüncü kişinin cebinden parayı çalarlardı. Aynı usulü gerçekleştirdiler. Otelde bir araya geliyorlar. İşi pişiriyorlar otelde. Sonra da Binali ağabeye telefon açıp, iş olsun torba dolsun diye, ’Nasılsınız, iyi misiniz? Bir talebiniz var mı? Bir isteğiniz var mı?’ diye orayı da geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu İstanbul’a karşı yapılan ahlaksızlıktır. Bunu kim örtmeye çalışıyorsa ahlaksızların şahı da o’dur. O kadar basit. İstanbul seçmenine yapılan bir ahlaksızlıktır. Hepimiz heyecanla herkesin orada söyleyeceklerini bekliyoruz. Oturmuşuz televizyonun başına. Sonra da, ’Acaba bu nereden geldi?’ Nereden gelir? ’Acaba emniyet mi aldı, İçişleri mi aldı, o mu attı, bu mu yaptı? Ben İçişleri Bakanıyım, benim işim hırsız yakalamak. Bu milletin demokrasisiyle bu kadar alay edilemez. 3-5 kendini bilmez, Türk demokrasisinin, İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceğini kendi istediği şekilde yönlendiremez. Buna müsaade edilemez. Kimseye emeğimizi çaldırmamamız lazım."

BAKAN SOYLU: BUNLARA İSTANBUL’U TESLİM ETMEYELİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı basın yayın organlarında bugün kendisiyle ilgili çıkan haberlere yönelik, "Çorum’da bir Trabzonlu hemşehrimiz, bir taş ocağı almış veya ruhsat almış, bilmiyorum yani. Açtım, birisi bana gönderdi dedi ki, ’Çorum’da sizi birileri yuhalamış.’ dedi. ’Allah Allah, neyin nesiymiş. Bir bakayım.’ dedim. Baktım haberlere. Valiliğin önüne gelmişler. ’Bu taş ocağını kapatın. Bu bizim köyümüze zarar veriyor.’ demişler. Normal bir şey. Sonra da, aralarından arkadan birisi, ’Süleyman Soylu’ya soralım.’ diye bir laf söylemiş veya buna benzer bir laf söylemiş. Cumhuriyet gazetesiyle OdaTV denilen alçaklar, çıkıyorlar diyorlar ki, Süleyman Soylu’yu suçladılar. Bu onun akrabasıymış Trabzon’dan.’ Yarabbi Ya Resulallah... Ne kadar uyduruk. Kim olduğunu da bilmeyiz, ne olduğunu da bilmeyiz, ne yaptığını da bilmeyiz, nasıl olduğunu da bilmeyiz. İtibar suikasti yapabilmek için ellerindeki her şeyi ortaya koyabilen bir tertip komitesiyle karşı karşıyayız. Bir tertip komitesi, yıkım ekibi olarak kendi üzerine düşen vazifeyi gerçekleştirmek için her şeyi yapıyor. Biz, İstanbul’u bunlara teslim etmeyelim" ifadelerini kullandı. İstanbul’un büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Bir taraftan LGBT’si bir taraftan da bütün bunlar. Şehide hakaret ediyor, inancımıza hakaret ediyor, ardından bütün değerlerimize hakaret ediyor, yok sayıyor. 23 Haziran’dan sonra Ekrem Bey ne yapacaksın, sen Canan’ı, nereye koyacaksın? Selahattin’i ne yapacaksın? Sezai’yi ne yapacaksın? Bütün bunları nereye koyacaksın? Bu adamlarla yaptığınız pazarlıkta, ’İstanbul’da birlikte olacağız.’ dediğiniz için onlar çıktılar dediler ki, ’İstanbul’da bizim hakkımız var.’ İspark’ı mı vereceksiniz? Nereyi vereceksiniz? Biz terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hareket edemez hale getirdik" dedi.

(İHA)

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