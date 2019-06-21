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21 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale’nin güneyi hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
21 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale’nin güneyi hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35
  • (İHA)

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