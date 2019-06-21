Mamak'ta 250 Çift Bir Ömür İçin 'Evet' Dedi

250 çift “Evet” dedi
Nikah ve düğünlerin arttığı yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk yaşayan Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Ramazan Ayı’nın ardından sezona hızlı bir giriş yaptı. Ramazan Ayı’nın bitmesiyle nikah mesaisine başlayan evlendirme memurları 15 günde toplam 250 çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Her zaman yanlarında olacağız
Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında olacaklarının ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Köse, “Çiftler bir ömür boyu mutluluk sözü verip nikahlarını kıydırmak için bize başvuruyorlar, bizde onların bu mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz” dedi.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz