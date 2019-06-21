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Mamak'ta 250 Çift Bir Ömür İçin 'Evet' Dedi

Ramazan Ayı’nın bitmesiyle nikah mesaisine başlayan evlendirme memurları 15 günde toplam 250 çiftin mutluluğuna ortak oldu. 
Mamak'ta 250 Çift Bir Ömür İçin 'Evet' Dedi mask
Mamak'ta 250 Çift Bir Ömür İçin 'Evet' Dedi mask
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250 çift “Evet” dedi

Nikah ve düğünlerin arttığı yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk yaşayan Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Ramazan Ayı’nın ardından sezona hızlı bir giriş yaptı. Ramazan Ayı’nın bitmesiyle nikah mesaisine başlayan evlendirme memurları 15 günde toplam 250 çiftin mutluluğuna ortak oldu. 

Her zaman yanlarında olacağız

Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında olacaklarının ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Köse, “Çiftler bir ömür boyu mutluluk sözü verip nikahlarını kıydırmak için bize başvuruyorlar, bizde onların bu mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz” dedi.

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