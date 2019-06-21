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Yeni Teknolojiler Dost Mu, Düşman Mı?

Gelişen teknolojiler bir yandan çok ciddi insani yardımlar sağlarken, diğer yandan kişilerin kimliklerini çalmak, onları yanlış yönlendirmek ve uluslararası yardımların kötü amaçlı kullanılmasına yol açmak gibi farklı tehditleri de beraberinde getiriyor. Yakın zaman önce Oxford Üniversitesi 'Teknoloji ve Küresel Meseleler Merkezi'nde gerçekleştirilen Oxford Teknoloji ve Kalkınma Konferansı’nda da teknolojinin olumlu ve olumsuz tüm yönleri masaya yatırıldı.
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Gelişen teknolojiler bir yandan çok ciddi insani yardımlar sağlarken, diğer yandan kişilerin kimliklerini çalmak, onları yanlış yönlendirmek ve uluslararası yardımların kötü amaçlı kullanılmasına yol açmak gibi farklı tehditleri de beraberinde getiriyor. Tam bu noktada dünyanın önde gelen otoriteleri, teknolojinin dünyanın önemli sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırabileceğiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Yakın zaman önce Oxford Üniversitesi ' Teknoloji ve Küresel Meseleler Merkezi'nde gerçekleştirilen Oxford Teknoloji ve Kalkınma Konferansı’nda da teknolojinin olumlu ve olumsuz tüm yönleri masaya yatırıldı.

Yeni teknolojiler ve uluslararası kalkınma konularının global otoriteler tarafından detaylıca ele alındığı bu konferansa katılanlar arasında yer alan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ve GelecekHane’nin kurucusu Halil Aksu, teknoloji şirketleri ve profesyonelleri ile yardım kuruluşları arasında düzenli bir bilgi alışverişi olması gerektiğini vurguladı. Aksu, “Toplantının en önemli sonucu, bilgi alışverişinin ne kadar kritik olduğunun bir kez daha ortaya çıkması oldu.

Teknolojik gelişmeler sivil toplum ve uluslararası kurumlara tanıtılmalı, aynı şekilde yardım kuruluşları da projelerini ve gelişmeleri teknoloji paydaşlarına aktarmalı. Ancak bu şekilde bilgi ve deneyim alışverişi oluşabilir ve bu sayede en zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine en kaliteli yardımlar ve desteklerin teknolojinin yardımıyla ulaştırılması mümkün hale getirilebilir. Dolayısıyla, bu tür konuları daha çok konuşmak ve ilgili paydaşlar arasında düzenli ve doğru bilgi akışının tesis edilmesi çok önemli” dedi.

“Teknolojilerin ne kadar insanlık faydasına kullanılabileceğini bizler belirliyoruz”

Konferansta; gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadele, eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştirme ve mültecilere, göçmenlere, insani krizlere müdahale konusunda son teknolojilerden nasıl yararlanılacağı üzerinde durulduğunu aktaran Aksu şöyle konuştu:

“Teknolojik gelişimler ve bunların yaygınlaşması kaçınılmaz. Ancak heyecanla takip ettiğimiz bu teknolojilerin ne kadar insanlık faydasına kullanılabileceğini bizler belirliyoruz. Buna en güzel örnekler de yine bu toplantıda verildi: Dünya Gıda Programı (WFP) temsilcileri çok önemli olan güvenlik ve kimlik teknolojilerinin birtakım kişilerce kötü amaçlı kullanılması nedeniyle gıda desteklerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamasına yol açtığını ifade ettiler. Kriz ve çatışma bölgelerindeki insani dramları aktaran Birleşmiş Milletlerden katılan temsilciler, yeni teknolojilerin çok ciddi değer katabileceğini ve iyi niyetle aslında katması gerektiğini vurguladılar. Ancak kötü niyetli çevrelerin insanların kimliklerini tespit etmek, onları sömürmek veya kendi kötü amaçlarına alet etmek gibi sıkıntılar yaşandığını da söylediler. Tüm bunlar ancak teknolojinin doğru kullanımıyla daha mutlu bir dünya düzeninin var olabileceğini bir kez daha gösterdi”

Konferans sonrasında yapılan panelde; blok zinciri, 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, robotlar ve dron gibi teknolojilerin hangi küresel meselelerde nasıl kullanıldığı konuşuldu. Mülteci göçlerinde insanların yardım bulmasından, henüz kimlik sahibi olmayan vatandaşlara dijital kimlik sağlanmasına kadar ilginç konular da gündeme alındı.

Bugün 10:27 TSİ - Teknoloji

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