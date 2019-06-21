Yurt Dışı Eğitimde Trend Yine Kanada

Üniversite sınavlarının ardından öğrencileri bekleyen bir önemli konu da hangi okulu tercih edecekleri… Okumak istedikleri alana göre tercih yapacak öğrenciler için yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok üniversite alternatifi bulunuyor. Öğrenciler en doğru tercihi yapabilmek ve hata yapmamak için uzman desteğinin yanı sıra yurtdışı eğitim danışmanlarına yöneliyor.

Yaşam kalitesi ve refah seviyesi olarak dünyanın en üst sıralarında yer alan Kanada, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimde trend ülkelerin başında geliyor. Kanada, mezun olduktan sonra sunduğu fırsatlarla da hem ailelerin hem de öğrencilerin gözdesi konumunda.

Toronto ve İstanbul’da ofisleri bulunan DinamoEdu’nun Kurucu Ortağı Fatih Kuran, “Dünya iletişim çağını yaşarken eskiden sadece belli bir kitlenin sahip olduğu imkânlar artık daha çok insana ulaşabiliyor. Eğitim şüphesiz ki aileler ve bireyler için en öncelikli konular arasında yer alıyor. Aileler, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında çocuklarını üniversite okutmak için tüm imkânları seferber ediyorlar. Elbette yurtdışında üniversite okumanın global anlamda büyük avantajları bulunuyor. Durum böyle olunca da yurt dışında yer alan üniversitelere gitmek için bize danışanların sayıları da her geçen gün artıyor. Özellikle de Kanada başta olmak üzere İngilizce dilin konuşulduğu ülkeler hem ailelerin hem de çocukların favorisi. Biz, DinamoEdu olarak Toronto ve İstanbul ofislerimizde temsilciliğini yaptığımız okullar ile öğrenciler arasında köprü kurarak öğrencinin isteğine göre en doğru okulu bulmaya çalışıyoruz. Yurt dışı eğitimleriyle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki yurtdışında eğitim almak isteyen pek çok öğrenci ve aileleri seçim yaparken sadece programlara bakmıyor. Aynı zamanda o ülkedeki yaşam şartları, sosyo-ekonomik durum ve kültür gibi dinamikleri de değerlendiriyor. Örneğin Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkânları yaratma konusuna da özel önem veriyor. Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde en iyi eğitim veren ülkeler arasında yer alan Kanada, öğrencilere sunduğu tüm imkanlarla her yıl eğitimde trend ülke olarak başı çekiyor” dedi.

Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Kanada’da öne çıkan okullar arasında Carleton University, Brock University, Waterloo University yer alıyor.

Carleton Üniversitesi

Kurulduğu günden itibaren Kanada’da eğitim kalitesi ve araştırmalarıyla öne çıkan Carleton Ünversitesi bugün öğrencilerin en çok tercih ettiği okullardan biri konumunda. Kanada’nın başkenti Ottawa’da yer alan üniversite, eğitim ve araştırmayı destekleyen; yetenekli, işine tutku ve coşkuyla bağlı öğretim üyelerini barındıran kadrosuyla dikkat çekiyor.

Öğrenciler, öğretim üyeleri, üniversite personeli, Carleton Üniversitesi’ni ziyaret edenler yıl boyunca Ottowa'nın sanat, açık hava etkinlikleri ve profesyonel spor faaliyetlerinden yararlanabiliyor.

Brock Üniversitesi

Kanada'nın en iyi orta öğretim sonrası kurumlarından biri olan Brock Üniversitesi, yeni ve modern bir üniversitenin tüm avantajlarını öğrencilere sunuyor.Güzel ve doğal bir çevreye sahip olan üniversite; emniyetli, toplum yararını gözeten Ontario şehrinde bulunmasıyla özellikle ailelerin de gözdesi. Yedi farklı fakültede 18.000'in üzerinde öğrencisi ile üst düzey bir akademik deneyim sunan Brock Üniversitesi, öğrencileri seçilen branşta deneyim kazanıp uzmanlaşmaya odaklıyor.

Waterloo Üniversitesi

Bir grup iş adamı, dünyanın en büyük sorunlarının üstesinden gelecek yeni bir üniversite hayal ederek, 1957'de, temeli yenilikçilik ve girişimciliğe dayalı olan Waterloo Üniversitesi’ni kurdu. Waterloo Bölgesi'nin merkezinde yer alan ve inovasyonun öncü kurumu olan Waterloo Üniversitesi, dünyayı değiştiren araştırma çalışmalarına ev sahipliği yaparken ilham veren öğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ontario'da 400 hektarlık alana sahip, Kanada'nın önde gelen teknoloji merkezi olan Waterloo Üniversitesi'nin ana kampüsü; sağlık, mühendislik, matematik, psikoloji, kuantum alanı, nanoteknoloji ve çevre araştırmaları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ileri düzey araştırmalara ev sahipliği yapıyor.