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21 Haziran 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,13’lük düşüşle başladı.
21 Haziran 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı mask
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21 Haziran 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,13’lük düşüşle başladı. Endeks, 124,06 puanlık azalışla 94 bin 33 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa Düşüşte

Borsanın düşüşe geçmesi hem borsada hisseleri bulunan büyük şirketlerin hem de borsada yatırımda bulunan hissedarların yakından ilgilendiği bir gelişmedir. Nitekim borsa, ülkemiz esasında konuşursak İstanbul borsası, yatırımcıların yasal olarak büyük çapta kazançlar elde edebilecekleri ekonomik bir faaliyet alanıdır. Bu alanda yatırımcılara birçok seçim özgürlüğü ve fırsat şansı tanınmaktadır. Ancak yatırımcıların doğru stratejik hamleleri yapmaları borsadan kazançlı çıkmanın en temel kurallarından biridir.

Borsanın düşüşe geçmesiyle, uzun vadede elde ettiğiniz kazanç ortak olduğunuz hisselerin durumu göz önünde bulundurularak bir anda buhar olabilir. Bu sebeple yatırımcıların her daim bu riski göz önünde bulundurmaları gerekir. Öte yandan hisselerin alımı ve satımı konusunda günlük trendlere uyum sağlayamamak birçok borsacının kabusu olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden günlük trendlerin takibi çok önemlidir. Tecrübeli borsacılar, borsanın düşüşe geçmesini de çoğu zaman yatırım fırsatı olarak görmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda borsanın durumu hakkında anlık bilgilere ulaşmak oldukça mühim bir konudur. Bu sebeple internet haber sitemizi güncel olarak takip ederek borsanın son durumu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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