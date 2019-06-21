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21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

21 Haziran 2019 dolar ne kadar? İstanbul serbest piyasada euro ve dolar kaç liradan güne başladı. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...