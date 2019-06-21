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21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

21 Haziran 2019 dolar ne kadar? İstanbul serbest piyasada euro ve dolar kaç liradan güne başladı. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
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21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,5160 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7650 liradan alınan dolar 5,7670 liradan, 6,5140 liradan alınan euro ise 6,5160 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7470 liradan, euro ise 6,5050 liradan satılmıştı.

(İHA)

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