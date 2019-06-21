21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,5160 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7650 liradan alınan dolar 5,7670 liradan, 6,5140 liradan alınan euro ise 6,5160 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7470 liradan, euro ise 6,5050 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz