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Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti

New York Times’in haberine göre İran’ın ABD insansız hava aracı vurmasını ‘büyük bir hata’ olarak niteleyerek İran’a misilleme yapacağının ipucunu veren Trump, Pentagon’a önce İran’ı vurma emri verdi ancak ABD’li yetkililer birkaç saat sonra emri uygulamaktan vazgeçti.
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
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Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti

New York Times’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkilinin, ABD’nin bölgedeki uçaklar ve gemiler dahil bütün askeri güçlerinin saldırı pozisyonunda olduğunu ancak füzeler ateşlenmeden planın geri çekildiğini söylediği kaydedildi. Haber daha sonra ABC News tarafından da doğrulandı. Gazete, saldırı planının neden geri çekildiği, saldırının ertelenmesinde Başkan Donald Trump’ın bir strateji değişikliği olup olmadığı ve saldırının ileri bir tarihe alındığı konusunda net bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

ABD ve İran daha önce yaptıkları açıklamalarda silahlı çatışma istemediklerini söylemişlerdi.

Trump’ın İran’a misilleme saldırısını geri alma emrinin ardında yatan sebebin, herhangi bir askeri müdahaleden önce Beyaz Saray’ın Kongre’de onay almasının olabileceği kaydedildi.

New York Times’in haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bu tehlike bir durum. Bölgede kötü bir aktör olan bir ülke ile uğraşıyoruz. İran’ın bölgede kimi destekledikleri, kime balistik füze transferleri yaptığı konusunda herhangi bir yanılsamamız yok” dedi.

Perşembe günü İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran’ın hava sahasında uçtuğunu iddia ettiği bir insansız bir casus hava aracını düşürdüğünü söylemiş, ABD önce bunu reddetmiş daha sonra Trump hava aracının uluslararası hava sahasında uçtuğunu iddia etmişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz bunu, yalnızca sözle değil bilimsel olarak da belgeledik” diyerek, İran’ın ABD’ye ait insansız hava aracını düşürerek büyük bir hata yaptığını söylemişti.

ABD, geçen hafta ise Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin vurulmasından İran’ı sorumlu tutmuş, İran bu iddiaları reddetmişti.

Ancak ABD, İran’la BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer enerji üretimi kontrol etme anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmiş ve İran’ın bölgede nüfuz alanını genişletme ve füze geliştirme çalışmalarını durdurmasını istemiş ve İran’a karşı ambargo uygulamaya başlamıştı. İkinci seviyedeki ambargo uygulamasında İran’ın petrol ihracını yasaklamıştı. ABD İran sınırına uçak ve savaş gemileri ve uçaklarını göndermiş ve asker takviyesinde bulunmuştu. İran ise petrol ihracının durdurulması halinde Hürmüz Boğazı’nı bütün petrol tankerlerine kapatabileceği tehdidinde bulunmuştu.

İran nükleer anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelerin ABD’nin yaptırımlarına karşı tedbir almaması halinde anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyeceğini ve uranyum zenginleştirme çalışmalarını adım adım artıracağını söylemişti.

(İHA)

Bugün 11:05 TSİ İHA - Dünya

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