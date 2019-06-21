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Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
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Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

(İHA)

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