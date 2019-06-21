Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:24 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:25 TSİ

Eğitime Uzanan Yol Projesi Kapsamında Otizm Farkındalık Eğitimleri Gerçekleştirildi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında otizm farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.
Eğitime Uzanan Yol Projesi Kapsamında Otizm Farkındalık Eğitimleri Gerçekleştirildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Azerbaycan’dan çıkarılan doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP’ın sosyal ve çevresel öncelik alanlarında yer alan ve doğrudan yatırım yaparak desteklediği 6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi, boru hattının geçtiği 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulandı.

2017-2019 yılları arasında yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında; otizm konusunda öğretmenlere, ailelere yönelik eğitim programı geliştirilecek ve eğitim atölyeleri ile bölge halkına ve yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri düzenlendi. Proje kapsamında olan 20 ilde toplam 60 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlandı. Gidilen illerde 1500 öğretmene eğitimler verildi, 1800 aileye ve yerel yönetim temsilcilerine ulaşıldı.

Özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmaları hedeflenen proje kapsamında öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlayan uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Bugün 11:24 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Ankara’nın En Tatlı Festivali Başlıyor! mask
Ankara’nın En Tatlı Festivali Başlıyor!
Ankara Optimum Yaz Festivali Devam Ediyor mask
Ankara Optimum Yaz Festivali Devam Ediyor
Aruni Sanat Günleri’nin İlki Gerçekleşti mask
Aruni Sanat Günleri’nin İlki Gerçekleşti
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz'da mask
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz'da
Dünya Dostu Proje Ankara'da Yükseliyor mask
Dünya Dostu Proje Ankara'da Yükseliyor
Eskişehir'de İlk Günün Galibi Bostancı mask
Eskişehir'de İlk Günün Galibi Bostancı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
Merkel Resmi Törende Neden Titredi? mask
Merkel Resmi Törende Neden Titredi?

GALERİ

Çocukların Gözdesi Karapürçek Su Parkı mask
Çocukların Gözdesi Karapürçek Su Parkı
Kerki Solfej Açıkhava Konserleri Başlıyor! Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde... mask
Kerki Solfej Açıkhava Konserleri Başlıyor! Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde...
Adım adım incelmeye giden yol… mask
Adım adım incelmeye giden yol…
Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı mask
Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı
Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi mask
Binali Yıldırım’a Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de büyük ilgi
Bugün Neler Yaşandı? 20 Haziran 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 20 Haziran 2019 Günün Özeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL