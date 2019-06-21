Eğitime Uzanan Yol Projesi Kapsamında Otizm Farkındalık Eğitimleri Gerçekleştirildi

Azerbaycan’dan çıkarılan doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP’ın sosyal ve çevresel öncelik alanlarında yer alan ve doğrudan yatırım yaparak desteklediği 6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi, boru hattının geçtiği 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulandı.

2017-2019 yılları arasında yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında; otizm konusunda öğretmenlere, ailelere yönelik eğitim programı geliştirilecek ve eğitim atölyeleri ile bölge halkına ve yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri düzenlendi. Proje kapsamında olan 20 ilde toplam 60 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlandı. Gidilen illerde 1500 öğretmene eğitimler verildi, 1800 aileye ve yerel yönetim temsilcilerine ulaşıldı.

Özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmaları hedeflenen proje kapsamında öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlayan uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.