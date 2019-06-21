''Kurt Kapanı’’ operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ’Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz