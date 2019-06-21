​YKS Tamamlandı, Sıra Tercihlerde...

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, üniversite adaylarının merakla beklediği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15-16 Haziran tarihlerinde tamamlanan üniversite sınavlarının ardından adayların üniversiteli olmak için gün saydıklarını belirten Ece Tözeniş, önemli uyarılarda bulundu:

“18 Temmuz tarihinde sınav sonuçları açıklanacak. 23-29 Temmuz tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacaklar. 19-23 Ağustos tarihleri arasında da yerleştikleri üniversitelere kayıtlarını yaptıracaklar.

Puanlar sınav başarısına göre değişiyor

Adaylar sınav sonuçları ile birlikte doğru-yanlış ve netlerini, ham puanlarını, ortaöğretim başarı puanlarını, yerleşme puanlarını görebilecekler. Yerleşme puanları doğrultusunda da tercihlerini oluşturabilecekler. Pek çok adayı, şimdiden alacağı puanın heyecanı sardı. Sınav sonrasında ÖSYM tarafından sorular açıklandı ve adaylar cevaplarını kontrol ettiler. Fakat şunu da biliyoruz ki puanlar her yıl öğrencilerin sınavda gösterdikleri başarı doğrultusunda değişmektedir.

Lisans azaldı, ön lisans kontenjanları attı

Bu yılki kontenjanlara da bakarsak; örgün öğretimde lisans ve ön lisans düzeyinde toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunmaktadır. Geçen yıla göre lisans programlarında 47 bin 623 azalma, ön lisans programlarında 12 bin 539 artış var. Açık öğretim de ise lisans programlarında 17 bin 617 azalma, ön lisans programlarında 8 bin 360 azalma var.”

Doğru tercih yapmak önemli

Sınava giren öğrenci sayısı ve kontenjanlara bakıldığında doğru tercih yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ece Tözeniş, “Sonuçlar açıklandıktan sonra puanına göre doğru tercih listesini oluşturan adaylar yerleştirmede daha iyi sonuçlar alacaklar” dedi.

Özelliklerinizi gözden geçirin

Ece Tözeniş, sonuçlar açıklanana kadar yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Kendi kişilik özelliklerimizi, ilgilerimizi ve yeteneklerimizi gözden geçirmek. Günlük hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız, hangi işlerde daha başarılısınız, hangi işleri yapmaktan kaçınırsınız? Rutin işler mi sizi eğlendirir yoksa macera peşinde koşmaktan mı hoşlanırsınız? Biraz kendinizi değerlendirin. Bunun için Üsküdar Üniversitesi aday sitesinde bulunan kariyer testini çözüp, yeteneğinize göre başarılı olabileceğiniz alanları görebilirsiniz.

Meslekleri tanıyın!

- Meslekleri tanıyın. Tercih etmeyi düşündüğünüz meslekler ilgili detaylı bilgi toplayın. Mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri neler? Bu mesleği seçecek kişilerin hangi alanlarda ilgili olması gerekir? Bu meslek elemanları hangi alanlarda çalışıyorlar?

- Bu ön bilgileri topladıktan sonra harekete geçme zamanı!

- Tercih etmeyi düşündüğünüz meslek alanlarında çalışan tanıdıklarınız varsa onlarla görüşerek yaptıkları işlerle ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Üniversiteleri ziyaret edin

- Üniversiteleri mutlaka ziyaret edin. Bu ziyaretleriniz sırasında üniversiteyi gezin, sosyal ve fiziksel imkanlarını yerinde görün, bölüm hocaları ile görüşerek onlardan detaylı bilgiler alın. Bölümde okuyan öğrencilerle görüşün. Bunun için üniversitelerin düzenledikleri tercih ve tanıtım günlerini takip edebilirsiniz.

- Üniversitelerin tanıtım günlerine katılma imkanınız olmazsa web sayfalarından bölüm ve programları, sağladıkları imkanlarla ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Ya da üniversiteyi telefonla arayarak merak ettiğiniz sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

- Bunları yaparken tercih etmeyi düşündüğünüz bölümler dışındaki bölümlere de açık olun, alternatiflerinizi geliştirin.

- Yine tercih ve tanıtım günlerinde Üsküdar Üniversitesinin ziyaret ederek, ilgili bölüm öğretim üyelerinden bölüm ve meslekle ilgili ayrıntı bilgiler alabilirsiniz.

Yapılmaması gerekenler;

- Her gün farklı netler deneyerek puanınızı hesaplamayın.

- Tahmini olarak hesapladığınız puanlar doğrultusunda karamsarlığa kapılarak hedeflerinizden vazgeçmeyin.

- Tercihlerle ilgili motivasyonunuzu düşürmeyin.

Unutmayın Hayat Tercihtir!”