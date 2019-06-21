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Türkiye e-seçim İstiyor Mu?

Digital Report için Poltio tarafından özel hazırlanan “Türkiye Çevrimiçi Seçim Araştırması”, dünyada bugüne dek 25 ülkenin gerçekleştirdiği elektronik seçimler konusunda Türk kamuoyunun görüşlerini gün ışığına çıkardı.
Türkiye e-seçim İstiyor Mu? mask
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Türkiye’yi elektronik seçim kurtarabilir mi?

Ankete göre Türkiye’nin yüzde 44’ü dijital seçim fikrine olumlu yaklaşırken, 18-24 ve 25-35 yaş gruplarında kararsız oy en yüksek orana ulaşıyor. Çalışmada ev rahatlığında oy verme, seçim masraflarının azalması gibi olumlu yönler kadar sonuçların müdahaleye açık olması, internet ve elektrik kesintileri, sonuçların karışması gibi endişelerin oranları dikkat çekti.

Anketin tamamına tüm akıllı telefon ve bilgisayarlardan ücretsiz okunabilen Digital Report’un ilk sayısıyla ücretsiz ulaşılabiliyor. Dosyada ayrıca dijital seçimlerin tarihi, sistemi iptal eden ülkelerin gerekçeleri, dünyaca ünlü uzmanların güvenlik yorumları da yer alıyor.

Dijital dünyanın nabzını tutmayı hedefleyen Digital Report, yayın hayatına Türkiye’nin gündemine dokunan önemli bir araştırmayı hazırlayarak başladı. Herkesin 23 Haziran’da tekrarı gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri’ni konuştuğu dönemde yayımlanan dergi, kapak konusuna elektronik seçimleri taşıdı.

Araştırma kuruluşu Poltio tarafından Digital Report için özel hazırlanan çalışma, elektronik seçimler konusuna olan yaklaşımı, sunacağı avantaj ve çekinceleri Türkiye’nin 55 ilinden 18-55 yaş arası katılımcıların oylarıyla gösterdi.

Erkekler e-seçime daha sıcak bakıyor
“Siyasi seçimlerin online ortamda yapılmasını nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna erkek katılımcıların yüzde 51’i olumlu yanıt verirken, kadınlarda oran yüzde 37 oldu. Olumsuz yaklaşanların oranları ise erkeklerde yüzde 29, kadınlarda yüzde 36 oldu.

Ev rahatlığında oy verme imkânı en çok 46-55 yaş arasındaki katılımcıları memnun ederken, katılımım artacağını düşünenler %47 olarak kaydedildi.

Masraflar düşer ama güvenilir olmaz düşüncesi hakim

Dijital seçimin en olumlu yanının yüzde 48 ile masrafların düşmesi olarak belirtildiği anket çalışmasında, daha güvenilir sonuçlar oluşacağı düşüncesi yüzde 14’te kaldı. Katılımcıların elektronik seçimde gördüğü sakıncaların başında ise yüzde 62 ile sonuçların müdahaleye açık olması geldi.

Dört ülke vazgeçti, uzmanlar olumsuz yaklaşıyor

Optik oy tarama, doğrudan kayıt yapan elektronik oy makineleri ve bilgisayar üzerinden olmak üzere üç farklı yöntemle kurulan elektronik sandıkların ilk örneklerinden birisi 1982’de Hindistan’da kurulmuş olsa da, tamamen elektronik yapıya geçiş 2000’lerin başını buldu. Estonya’nın bölgesel düzeyde başlayarak 15 yıldır gerçekleştirdiği e-seçimler artık tamamen internet üzerinden ve tüm ülkede yapılıyor.

Almanya, Belçika, Hollanda ve İrlanda’nın saydam olmadığı ve güvensiz bulduğu gerekçesiyle iptal ettiği elektronik seçimler hakkında siber güvenlik uzmanları da genelde olumsuz konuşuyorlar. Kısa süre önce ABD’nin oy makinelerinin 2 dakika içerisinde, sıradan bir dolmakalemle hack’lenebildiğini gösteren video, internette popüler olmuştu.

İsteyen hack'lesin dedi, elektronik seçimleri iptal etmek zorunda kaldı

İsviçre ise elektronik oy sisteminin güvenliğini test etmek için herkese açık bir hack yarışması düzenledi ve hacker'ların kısa sürede bulduğu açıklar sebebiyle elektronik seçim sistemini süresiz olarak devreden çıkardı.

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