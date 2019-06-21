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21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

21 Haziran 2019 altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kaç lira oldu? Peki bugün altın ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
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21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 259,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,70 liradan, bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 731 liradan, 236,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,70 liradan, bin 671 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 691 liradan, 836 liradan alınan Yarım Ziynet 846 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satılıyor.

(İHA)

Bugün 13:44 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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