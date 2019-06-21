21 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 259,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,70 liradan, bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 731 liradan, 236,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,70 liradan, bin 671 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 691 liradan, 836 liradan alınan Yarım Ziynet 846 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satılıyor.
(İHA)
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