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Savunma Sanayii Başkanı Demir’den S-400 Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sisteminin Temmuz ayında başlayacak teslimat sürecine ilişkin, “Sistem oldukça komplike ve kalabalık bir sistem. Geliş süreci de 2-3 günde bitecek bir süreç değil. Günlerce devam edecek bir teslimat olacak” dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den S-400 Açıklaması mask
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Türkiye’nin 5G ve Ötesi için İletişim Gücü” konulu ULAK Haberleşme AŞ basın toplantısına katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, S-400 füze savunma sisteminin Temmuz ayında başlayacak olan teslimat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Biz işin tekniğini yürütüyoruz ve Cumhurbaşkanımızın verdiği takvim çerçevesinde teslimat başlayacak. Sistem oldukça komplike ve kalabalık bir sistem. Bu geliş süreci de 2-3 günde bitecek bir süreç değil. Günlerce devam edecek bir teslimat olacak. Bunun kurulumu, eğitimi gibi devam eden bir süreç. Eğitim, lojistik aranjmanlar, ulaşım kaynaklarının bulunması aktif olan bir süreç devam ediyor. Ne zaman gelir, ilk parçayı ne zaman görebiliriz diyorsanız Cumhurbaşkanımızın verdiği tarihler, burada tabii bir zaman aralığından bahsediyoruz. Şu gün dediğimiz zaman o gün ilk ürün gelir ama bu devamlılık isteyen bir süreç, bir anda olacak bir iş değil.”

Mart ayında ABD’den gelen Patriot teklifinin değerlendirilmesi sürecine ilişkin de bilgi veren Demir, ”Karşılıklı iletişime devam ediyoruz. Onlar bir şey söylüyor, biz bir şey söylüyoruz ama söylenenlerde çok dramatik bir değişim de görmediğimiz için bakalım görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin F-35 tehdidi hakkında sorulan bir soruya Demir, “Her kriz bir fırsattır. Bu da bir fırsat doğurur diye düşünüyorum. Programdan çıkartma konusuna tekrar vurgu yapmak istiyorum. Program, 9 ülkenin ortak olduğu bir programdır. Bu ortaklıktan herhangi bir ülke ’ben seni çıkarttım’ deyip çıkartma hakkına sahip değildir. Bu konu bir tarafın kararıyla ’biz sizi çıkarttık’ denilecek bir konu değil. Ortakların tümünün oturup oy birliğiyle karar alması gereken bir konu. Tek taraflı ’ben seni çıkarttım hadi güle güle’ diye bir şey ortaklık anlaşmasında yer almayan ve bahsi geçmeyen bir konu” cevabını verdi.

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkartması ve olası bir yaptırım uygulamasına karşın Türk savunma sanayisinin bundan nasıl etkileneceği sorusu üzerine Demir, “Şu anda F-35 üzerine yaptığımız üretimler var, bir dizi katılımımız var. Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkartma sonucu bazı zorlaştırıcı konular gündeme gelebilir. Nihayetinde zor bir dönemden geçebiliriz ama bu zor döneme karşı da sanayimiz kendi tedbirlerini alır, ihracat fırsatlarını daha çok değerlendirir. Zorluklar insanın bünyesi içinde bu böyle, o zorluğu geçirdiğiniz zaman cendereden daha kuvvetli olarak çıkarsınız. Bizler kararlı oldukça, milletimize ve kendimize güvendikçe, bu konuda dirençli oldukça başaracağımıza inanıyorum. Biz dostluk ilişkilerine, stratejik ortaklık ilişkilerine sadık olduğumuzu, olacağımızı ve bu konuda attığımız imzaların gereğini yapacağımızı defalarca dillendiriyoruz. Dostlarımızın, müttefiklerimizin endişeleri neyse bunları gidermekle ilgili her türlü diyaloğa açık olduğumuzu defalarca dillendirdik. Bu konuda bir inatçılık, zarar görürseniz görün bizene gibi bir tavrımız asla olmadı, olmuyor” dedi.

(İlker Turak/İHA)

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