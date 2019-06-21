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Yeşilyurt Deresi’nin Taşma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü Çamlıktepe mahallesi ile birlikte şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer olan Yeşilyurt mahallesinde yaşanan selin de görüntüleri ortaya çıktı.
Yeşilyurt Deresi’nin Taşma Görüntüsü Ortaya Çıktı mask
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Yeşilyurt Deresi’nin Taşma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Araklı’da 7 kişinin ölümü 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken, şiddetli yağışlar sonrası oluşan selden en fazla etkilenen ikinci yer olan Yeşilyurt mahallesinde de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yeşilyurt Deresi’nin şiddetli yağışlar sonrası taşması ve selin geliş anı ise ilk kez ortaya çıktı. Tıpkı Karadere gibi bölgenin önemli derelerinden biri olan Yeşilyurt Deresi’nde yağışların hemen ardından oluşan sel çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntüler selin boyutunu gözler önüne seriyor.

(Yusuf Genç/İHA)

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