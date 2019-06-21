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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray’a, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldı mask
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UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı-kırmızılı kulübün 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

“2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı yükümlülüklerin 4.05. paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi’ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

(İHA)

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