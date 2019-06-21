Formula 1’de sıradaki durak Fransa

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta Fransa’da devam edecek. Sezonun 8. yarışı Fransa’nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise pazar günü 16.10’da yapılacak.

Son olarak Kanada’da yapılan sezonun 7. yarışını Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı. Fransa Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıralar şöyle: