Selden etkilenen Nallıhan’da yaralar sarılıyor
Nallıhan’da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor. Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan’a ulaşım normale dönmeye başladı.
(Doğukan Can Yüksel/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz