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THY, iptal haberlerini yalanladı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul seçimlerinin yapılacağı tarihindeki bazı uçuşlarını iptal ettiğinine ilişkin haberlere yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya hesabından “20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir” açıklamasını yaptı.
THY, iptal haberlerini yalanladı mask
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THY, iptal haberlerini yalanladı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul seçimlerinin yapılacağı gün olan 23 Haziran tarihindeki bazı uçuşları bilerek iptal ettiği yönünde haberlerin bazı basın yayın organlarında çıkması üzerine THY’den açıklama geldi. Türk Hava Yolları adına Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 20-23 Haziran tarihleri arasında herhangi bir iptal olmadığını söyleyen Üstün’ün açıklaması şöyle: “20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”.

(Tuncer Cengiz/İHA)

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