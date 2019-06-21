Motorlu kara taşıtları 2017’de 304 milyar 207 milyon kilometre gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km’nin yüzde 51,9’u otomobiller, yüzde 22,3’ü kamyonetler, yüzde 13,8’i kamyonlar, yüzde 4,4’ü minibüsler, yüzde 3,9’u motosikletler ve yüzde 3,7’si otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4, toplam taşıt-km ise yüzde 8,3 arttı

Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 8,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,3, minibüslerde yüzde 3,2, otobüslerde yüzde 0,7, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 1,6 ve motosikletlerde yüzde 3,3 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 10,1, yüzde 13,5, yüzde 10,6, yüzde 11,4 ve yüzde 4,7 arttı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 107 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2017 yılında sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların 50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172, kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13 bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre yaptığı hesaplandı.

(İHA)