21 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,44’lük düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 415,41 puanlık azalışla 93 bin 742 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de 0,37 değer kaybetti.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz