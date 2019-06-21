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Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon TL

Avrasya Tüneli, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 300 milyon TL gelir elde etti. Bu gelişme kıtaları bağlayan projenin, sürücülere sağladığı zaman, yakıt tasarrufu ve konforun yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkısını gözler önüne seriyor.
Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon TL mask
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Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.

20 Aralık 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1.2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

6 AYLIK GELİR; 261,9 MİLYON TL

Resmi rakamlara göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiş sağlıyor. Otomobiller 23,30 lira, minibüs ise 34,90 lira ücretle tüneli kullanarak dakikalar içerisinde yaka değiştirebiliyor. Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre; Ocak-Haziran döneminde tünelden toplamda yaklaşık olarak 10 milyon araç geçtiği düşünülürse ve bu araçlardan da ortalama 29,1 lira ücret alındığını varsayarsak; projenin 2019 yılı 6 aylık geliri olarak ortaya 261 milyon 900 bin TL rakamı çıkıyor.

“23 Milyon Saat Zaman, 30 Bin Ton Yakıt Tasarrufu Yapıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Nisan ayında katıldığı 69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nda Avrasya Tüneliyle 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu yapıldığını açıklamıştı.

Avrasya Tüneli ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Turhan şu ifadeleri kullanmıştı: "İki yıl önce açtığımız Avrasya Tüneli sayesinde ise; bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, karbondioksit emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık.”

(İHA)

Bugün 14:41 TSİ İstanbul- Ekonomi

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