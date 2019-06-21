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İki yaş altındaki çocuklarda havuz riskli

Yaz aylarında artan havuz kullanımı konusunda ailelerin en çok merak ettiği sorular hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, birçok kişinin kullandığı ortak alanlar olması açısından ne kadar dezenfekte edilirse edilsin havuzların enfeksiyona sebep olduğunu ve bu nedenle iki yaşından küçük çocukların havuza girmesini önermediklerini belirtti.
İki yaş altındaki çocuklarda havuz riskli mask
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Uzm. Dr. Guliyev, "Küçük çocuklar, havuz suyunu bol miktarda yutmakta; burunlarına, kulaklarına kaçmasın diye kendilerini yeterince koruyamamaktadırlar. Dolayısıyla da enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyorlar. Havuz suyunun en mükemmel dezenfeksiyon yöntemleri olsa bile su yutulması ile bulaşan bir çok viral ( Rotavirus, Enterovirus, Hepatit A , Nörovirus ) bazı bakteriyel etkenlerle meydana gelen barsak enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Aynı zamanda ciltleri daha hassas olduğundan havuzdaki klor yada diğer kullanılan kimyasallardan daha çok etkilenebiliyorlar" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, büyük çocuklarda ise havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları şöyle özetledi: "Havuza girmeden en az 30 dakika önce yüksek koruma özelliği olan ve çocukların cilt yapısına ve çocuğun mevcut yaşına uygun güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneşin çok zararlı ve etkili olduğu öğlen saatleri tercih edilmemelidir. Havuzda geçirilen zaman 45-60 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Yine gözleri korumak için havuz gözlüğü, kulakları korumak için kulak tıkacı, burundan çok fazla su kaçmasın diye burun tıkacı kullanılmalıdır."

Çocuklar tuvalet eğitimi almış ise havuza girmeden tuvalete götürülmeli ve tuvaletini yapması gerektiğini belirten Dr. Guliyev, çocuk daha küçük ise havuza uygun alt bezleri takılması gerektiğini bildirdi. Çocuğun havuzda su yutmaması, tuvaleti geldiğinde söylemesi konusunda da uyarılması gerektiğini hatırlattı.

Dr. Shahın Guliyev, çocuklar havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş aldırılması, öncesinde alınan duşun amacının, vücuttaki terle havuzdaki klor birleşince açığa çıkan zararlı maddelerin oluşmasını önlemek, aynı zamanda kuru olan cildimiz zararlı maddeleri daha kolay emeceğinden duş aldırarak çocuklarımızın cildini nemlendirmek olduğunu bildirdi. Guliyev, “ Çıktıktan sonra alınan duş ise vücudumuzdaki havuzdan gelen mikropları ve havuzun dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasalları biran önce uzaklaştırmayı sağlar. Bu nedenle kurulanan havlu ile duş sonrası kullanılan havlu mutlaka farklı olmalıdır. Duş aldıktan sonra da ıslak mayosu değiştirilmeli yedek mayosu giydirilmelidir.Havuza girmeden önce çocuklarımızın çok tok olmamasına dikkat etmeliyiz. Yemek yedikten sonra en az 1 saat geçmiş olmalıdır. Dolu bir mideyle spor yapmak tehlikeli olabilir. Aynı zamanda çocuğumuzun kusmasına neden olabilir. Havuzun içinde veya kenarında da yemek yenmesi önlenmelidir. "

(İHA)

Bugün 14:41 TSİ Ankara- Sağlık

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