Haliç Tersanesi Havadan Görüntülendi

Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Olacak

Haliç Tersanesi (Tersane-i Amire) kurulduğu 1455 yılından bu güne kadar gemilerin inşası ve bakım onarımı için kullanılıyor. 564 yıldır faaliyet gösteren Haliç Tersanesi 1571 yılında İnebahtı’da Osmanlı donanmasının zarar görmesinin ardından 5 ayda 150’den fazla kadırga inşa etti. Günümüzde İstanbul’un yolcularını taşıyan vapurların bakım ve onarımı bu tersanede yapılıyor. Vapurların tamir edildiği havuzlar ise havadan görüntülendi. Gemiler önce havuzlara alınıyor ardından havuzun içerisinde bulunan su boşaltılıp bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra vapurlar havuzun içerisine tekrar su doldurulup tersaneden dışarı çıkarılıyor. Ardından İstanbullulara tekrar hizmet etmek için seferlere başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesini verdiği, Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi’nde yaklaşık 70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alanın 44 bin metrekarelik kısmı bilim merkezi için peyzaj alanı olarak düzenlenecek. Beyoğlu Bedrettin Mahallesi’nde yapılacak projenin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. Merkezin tamamlanmasıyla yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Bilim merkezinde müze mağazası, 3 adet sergi holü, çocuklar için deney istasyonları, sinema salonu, dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyesi, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi birimleri yer alacak.

(İHA)