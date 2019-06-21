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Konut fiyat endeksi Nisan’da arttı

Konut fiyat endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 2,75 oranında arttı. Endeks, reel olarak ise yüzde 14,02 oranında azaldı.
Konut fiyat endeksi Nisan’da arttı mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Nisan dönemi konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 2,75 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,02 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 oranında artarak 110,02 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,02 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,59, 0,99 ve 0,64 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 2,02 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,30 ve 3,00 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)

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