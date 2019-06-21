Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:52 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:41 TSİ

Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da arttı

Finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 10,0 puan artarak 153,2 seviyesinde gerçekleşti.
Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da arttı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,0 puan artarak 153,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.

2019 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ’ Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ’64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ’65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,1 ve 7,1 puanlık artış görülürken, ’66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektöründe 1,7 puanlık azalış olduğu gözlendi.

(İHA)

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:52 TSİ İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Konut fiyat endeksi Nisan’da arttı mask
Konut fiyat endeksi Nisan’da arttı
Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da arttı mask
Finansal hizmetler güven endeksi Haziran’da arttı
21 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü mask
21 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon TL mask
Avrasya Tüneli’nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon TL
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı mask
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı
Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı mask
Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
Merkel Resmi Törende Neden Titredi? mask
Merkel Resmi Törende Neden Titredi?

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 21 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 21 Haziran 2019 Günün Özeti...
Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi mask
Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu mask
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı mask
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı
Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde mask
Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL