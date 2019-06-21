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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camiinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Dolmabahçe’ye gitmek üzere yola koyuldu.

(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)

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