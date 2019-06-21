Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Çamlıca Camiinde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camiinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Dolmabahçe’ye gitmek üzere yola koyuldu.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz