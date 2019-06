’’Dünyanın en iyisi olmak için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü” konulu ULAK Haberleşme A.Ş. basın toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, “Bu konu gündeme geldiğinde çeşitli ortamlarda dünya devi olan, bu konuya milyarlarca dolar yatırmış ve yatırmaya hazır olan devlerle, yüz milyon doların altında bir Ar-Ge, mütevazi bir bütçeyle kurduğumuz bir şirketin rekabet gücü ne olur gibi bir soruyla karşılaştığımızdı. Ama ülkenin güvenliğinin her şeyden önce olduğu düşünüldüğünde ve bu konuyla ilgili bütün kamu kuruluşlarımızın gerek altyapı, gerek hizmet vermek, gerek operatörler açısından bu meselenin ciddiyetini kavrayıp meselenin sadece mümkün olan en ucuz alımı yapmak, en etkin çözümü biran önce koymak değil, bu etkin çözümü en emniyetli şekilde ve milli ve yerli unsurların maksimum şekilde ortaya koymak olduğunun hissedilmesi gerekiyor. ULAK aslında bu iddiayı gerçekleştirmek üzere ortaya çıkmış, her ne kadar tarihte de olduğu gibi savunma sanayiinde karşılaştığımız diğer projelerde olduğu gibi acaba performansı benim yabancı aldığım falanca ürünle eşit midir deyip bazı kusurlar bulmaya çalışılarak olan yaklaşımları geçmişte çok gördük. Bu yaklaşımlara karşı inatla direnerek ve kullanıcıların da bu konuda verdiği destekle birazcık eksikleri olabilir ama yerlidir o halde bunu kullanalım iradesi burada en önemli iradedir. Bu ürünü piyasaya sunan, geliştiren taraflar olarak eksik olsun bizim olsun, biz hep eksik kalalım illa bunu kullanın gibi bir yaklaşım asla söz konusu değildir. Saha kullanımı her üründe olduğu gibi ve sahadan geri gelen bilgilendirmeler ve geri beslemeler son derece önemli. Bu açıdan ULAK’ın kullanımı ve kullanımının yaygınlaştırılması son derece önemli. Hatta bu kullanım sırasında rekabet koşulları gündeme geldiğinde dünya devi olan şirketlerin müthiş bir fiyat kırma ve rekabet oluşturma yaklaşımlarında dahi bir devlet kuruluşu olarak gerekirse belli süspansiyonları yaparak bu ürünü tutmak gibi bir iradeyi çoğu zaman ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

ULAK’ın diğer önemli bir tarafının da AR-GE’nin ölüm vadisine düşmeden bir şirket kurulumuna gidilmesi ve bu yapının ayağa kaldırılması olduğunu kaydeden Demir, “ULAK’ın diğer bir yönü de, çift çoklu kullanım ve sürdürülebilirlik açısından önemi. Hem savunma alanında çok etkin olabilecek ve harekat ortamında emniyetini sağlayabilecek unsurları elinize almış oluyorsunuz hem de sivil kullanımla ilgili sürdürülebilirliği gündeme getirmiş oluyoruz. Biz dünyanın şu anda en iyisini yaptığımız iddiasında değiliz ama en iyisi olmak için çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan korumacı bir yapıda da değiliz. Türkiye’de şu anda etkin yabancı şirketler bu yapı içinde ürünleri olan şirketler veya başkaları ile iyi niyetli ve kazan kazan prensibine dayanan bizim bu teknoloji yolculuğumuzda bize destek olmasını beklediğimiz bir yapıyla bir organizasyon ile yapılacak iş birliği ve ortaklıklara da hazır olduğumuzu ve bunlar vasıtasıyla sadece Türkiye değil, dünyaya açılım yönünde de bir çaba gösterileceğini belirtmek istiyorum. Bu süreçte kamunun bilgi işlem projelerinde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar harcandığı gibi bir gerçek var. Bu arada veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda, ticari ve kamu iletişim altyapılarımızda azami oranda yerli ve milli ürünler kullanılması için teşvik edici tedbirler alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

“4.5G lisans sözleşmesinde yer alan yerli malı oranları, operatörlerin 4.5G baz istasyonları yatırımlarının 2025 yılına kadar devam edeceği ve operatörlerin yıllık ortalama 1 milyar dolarlık yatırımları dikkate alındığında yerli malı oranlarının sağlanabilmesi için ULAK baz istasyonları ve maya sistemi bu kapsamda tarihi bir fırsat olarak karşımıza çıkmakta ve bunu konuda bütün kamu ve özel şirketler bazında sürekli gündeme getireceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Demir, bunun bir teknoloji yolculuğu olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını kaydetti.

(İlker Turak/İHA)