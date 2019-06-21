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Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem’de yerini alacak

Tahkim Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasının ertelenmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, Anadolu Efes ile oynanacak şampiyonluk maçında Sinan Erdem Salonu’ndaki yerini alabilecek.
Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem’de yerini alacak mask
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Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem’de yerini alacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için, sarı-lacivertli kulübün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alındı. Bu karar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alabilecek.

(İHA)

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