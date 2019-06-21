Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:38 TSİ- Spor G: Bugün 16:53 TSİ

Nuri Şahin: "Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilgili “Keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim” dedi.
Nuri Şahin: "Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim" mask
Büyütmek için resme tıklayın

Real Madrid, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş olan milli futbolcu Nuri Şahin, ’Nuri Şahin Akademi’ etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, akademi ile iyi işler yapmak istediğini ifade ederek, "Nuri Şahin akademinin ilk etabı ile çocukluk hayalimin bir parçasını gerçekleştiriyorum. Güzel işlere imza atmak istiyoruz. Türk futbolu için kolları sıvadık. Hep beraber Türk futbolunu daha iyi yerlere nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Nuri Şahin Akademi olarak iyi bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI"

A Milli Futbol Takımı’nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’DAKİ GENÇLERİN SAYISI ARTTIKÇA MUTLU OLUYORUM"

Nuri Şahin, Avrupa’da forma giyen genç Türk futbolcuların performanslarını beğendiğini ifade ederek, “Özellikle Türkiye’den yurt dışına giden futbolcular gayet başarılı. Genç olmalarına rağmen adaptasyon süresini iyi geçirdiler. Onu iyi geçirirsen bu sahaya da yansıyor. Cengiz’e baktığımız zaman Cengiz sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafın altına De Rossiler yorum yapıyor. Bu Cengiz’in iyi işler yaptığını gösteriyor. Okay çok başarılı. Merih Demiral, çok yetenekli futbolcu. Bunların sayısı arttıkça mutlu oluyorum. İyi ki onlara yol açmışız. Çok çok başarılı olacaklardır. Buradan sonra bize destek vermek düşer” diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid’e transfer olduğu dönemde gerçekleştirilen imza töreninde Türk basın mensuplarının da bulunmadığını söyledi.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM"

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesinde yer alan eski milli oyuncu Hamit Altıntop ile ilgili de konuşarak, “Yeni federasyon hayırlı olsun. Benim için yeni federasyonda en özel isim Hamit Altıntop. Her zaman örnek aldığım bir isim. Milli takımda senelerce beraber oynadık. Türk futbolu için düşünceleri vardı. Geldiği konum da bunu gösteriyor. Futbolu bıraktıktan sonra bir şeyleri geri vermek için kolları sıvadı. Vizyonlu bir insan ve futbolu seviyor. Türkiye’yi çok seviyor. Ben de isterim ama şu anda futbolcuyum futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak isterim” açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZDEKİ DEĞERLİ FUTBOLCULARIN ÜZERİNDE DURMALIYIZ"

Türk futbolunda sık sık gündeme gelen yabancı sınırı tartışması ile ilgili düşüncelerini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"30 yaşına girmiş bir futbolcu olarak hiçbir zaman yabancı kontenjanı olsun olmasın konusuna girmedim. Yurt dışında hiç olmadığı kadar futbolcumuz var. Çok iyi oynuyorlar. Eskiden milli maçlara giderdik. Çekya ile oynuyorsun takımın çoğu Arsenal, Dortmund’da oynayan futbolcular olurdu bizde de bir iki tane vardı. Kulüplerimiz çok değerli ama genç futbolcu gelişimi için ne kadar erken yurt dışına çıkarlarsa bizim için o kadar iyi. Oyuncular yurt dışına çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakıyorum. Şu an her şey yolunda. Cengiz gibi bir yetenek çıktı. Bizim ülkemizde değerli futbolcular var. Onların üzerinde durmamız gerekiyor."

"KEŞKE TÜRKİYE’DE BİR DERBİ OYNASAYDIM DİYEBİLİRİM"

Deneyimli futbolcu, şu anda Türkiye’de forma giymeyi düşünmediğini belirterek, “Şu anda Almanya’da mutluyum. Değerli bir hoca ile çalışıyorum. Futbol sonrası hayatım için deneyim elde ediyorum. Şu anki takımım Dortmund, Real Madrid seviyesi değil ama yeniden o içimdeki futbol sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyorum. Böyle bir düşüncem yok ama futbolu bıraktığımda ’Keşke Türkiye’de bir derbi oynasaydım’ diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA SAHA DIŞINDA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM"

Milli takımda saha dışı görevlere gelip katkı sağlamak isteyebileceğinin altını çizen Şahin, “Milli takımın en büyük taraftarıyım. Kararımın arkasındayım çok doğru bir karar verdim. Misyonumu tamamlamadım. 13-14 senede tek turnuvaya katıldım. Hem benim adıma hem Türk futbolu adına olumsuz nokta. Oyuncu olarak dönmeyi düşünmüyorum. Çok değerli oyuncular var onların oynamasını istiyorum. Hocam seçse ister istemez rekabet olacak, bunlara gerek yok. Kaliteli futbolcularımız var. Saha dışında katkı sağlamak isterim. Önümüzdeki yıllarda Nuri Şahin’i iyi yerlerde göreceğinizden eminim” şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Bugün 16:38 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Nuri Şahin: "Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim" mask
Nuri Şahin: "Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim"
Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem’de yerini alacak mask
Fenerbahçe Beko taraftarı Sinan Erdem’de yerini alacak
Ceyhun Yıldızoğlu: “Grubumuz hem iyi hem de zorlu” mask
Ceyhun Yıldızoğlu: “Grubumuz hem iyi hem de zorlu”
"İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı final izleriz” mask
"İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı final izleriz”
Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar için vize almak” mask
Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar için vize almak”
"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak" mask
"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?" mask
"Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın?"
Sayıştay’dan rapor açıklaması mask
Sayıştay’dan rapor açıklaması
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti mask
Bahçeli’nin Talimatıyla Avukatlar İstanbul’a Akın Etti
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor! mask
e-Devlet’in Uygulamasının İsmi Değiştiriliyor!
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi mask
Askerlik süresini altı aya indiren madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi
Merkel Resmi Törende Neden Titredi? mask
Merkel Resmi Törende Neden Titredi?

GALERİ

Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi mask
Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu mask
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı mask
Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı
Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde mask
Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde
Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında mask
Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL