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Buğday ürünü ihracatından ekonomiye 10 milyar dolar katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirildiğini, bunun işlenmesiyle ise 22,2 milyar dolar buğday ürünü ihraç edildiğini açıkladı. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar katkı sağlandığı bildirildi.
Buğday ürünü ihracatından ekonomiye 10 milyar dolar katkı mask
Buğday ürünü ihracatından ekonomiye 10 milyar dolar katkı mask
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğu bildirildi. Türkiye'nin un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğu kaydedilen açıklamada, un ihracatının son 10 yılda 2 katına, makarna ihracatının ise 6 katına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin buğdayı hammadde olarak kullanan dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu belirtilerek, "İthal edilen hammadde işlenerek, katma değerli ürünler şeklinde yurt dışına ihraç ediliyor. Türkiye Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bu hammaddenin işlenmesiyle 22,2 milyar dolar değerinde, diğer ülkelere un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır" denildi.

'ÜLKEMİZ BUĞDAYDA KENDİNE YETEN BİR ÜLKEDİR'

Açıklamada, Türkiye'nin buğdayda kendine yeten bir ülke olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılının ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç edildi. Türkiye’de, genel olarak yıllık üretim 20-21 milyon ton seviyelerinde olup, iç tüketimimiz 19 milyon ton seviyesindedir. Diğer taraftan sanayicilerin hammadde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla, DİR kapsamında buğday ithalatına izin veriliyor. İthal edilen ürün iç pazara sunulmayarak; işlenmiş mamul ürün olarak ihracatı yapılıyor."

Bugün 16:44 TSİ DHA Ankara- Ekonomi

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