Optimist'te Can Ertürk İkinci Oldu
Girit'te 341 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Can Ertürk 2'nciliği elde ederken, kızlar kategorisinde A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Okyanus Arıkan ise 6'ncı sırada yer aldı. Mustafa Can Öztuncel 23'üncü, Alp Namdar 25'inci ve Mert Aydoğan 31'inci sırada şampiyonayı tamamladı.
Dünya şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık yarışında yer aldıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Alican Selcik, "Son provamızı güzel sonuçlar elde ederek gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz