Yavuz Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Türkiye’nin Fatih’ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz’a ‘TCG Fatih’ fırkateyni ve 1 helikopter de refakat ediyor. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı geçen ve boyu 229,6 metre olan Yavuz’un genişliği ise 36 metre.
Dev sondaj gemisi aynı zamanda 130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti olan de Yavuz’un boğazdan geçişini vatandaşlar uzun süre ilgiyle izledi.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver /İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz